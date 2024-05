LIVE MotoGP, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: duello spagnolo per qualifiche e Sprint Race, Bagnaia prova ad inserirsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race del GP di Catalogna di MotoGP, valevole per il sesto appuntamento del Motomondiale 2024.

Il venerdì sul tracciato catalano del Montmelò è stato sicuramente anomalo: la Ducati non è emersa come la prima moto e non ha mostrato la canonica superiorità che emerge quasi su ogni tracciato. Sia Francesco Bagnaia, sia Jorge Martin, non sono risultati particolarmente brillanti: Martinator sulla carta è il favorito sul circuito di casa, ma si è lamentato di un grip che non è stato all’altezza di quello delle Aprilia.

Proprio le Aprilia e le KTM sono le moto rivelazione del venerdì: nel 2023 la moto di Noale trovò un feeling speciale con Barcellona e di fatto dominò sia la Sprint che la gara, con una doppia vittoria di Aleix Espargarò. Il veterano iberico si è preso la prima posizione anche nelle pre-qualifiche di ieri ed è indiziato a un grande risultato. Occhio però appunto alle KTM e in particolare a Pedro Acosta, sempre più in palla e competitivo: il campione del mondo in carica della Moto2 si sta sgrezzando ed è pronto a un ulteriore salto di qualità.

