LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: il terribile Monte Grappa decisivo, Tiberi difende la maglia bianca

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia numero 107, l’ultima frazione in cui potremo vedere la classifica generale poter cambiare: è il giorno della Alpago-Bassano del Grappa, 182 chilometri e 4200 metri di dislivello con le due scalate al Monte Grappa (18,1 km all’8,1% e 14% di massima) che cambieranno definitivamente le carte in tavola.

Almeno non per quanto riguarda la lotta alla maglia rosa. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è ormai ad un passo dalla prima Corsa Rosa della propria carriera e a compiere il primo passo verso l’impresa che ha in testa da quando ha annunciato la sua partecipazione al Giro: mettere a segno la doppietta con il Tour de France che inizierà tra poco più di un mese. Sulle strade ci saranno parecchi suoi connazionali: probabile dunque che oggi decida di fare la corsa.

Dietro di lui è lotta aperta. Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) vogliono tenersi stretti il podio, ma dovranno stare attenti agli attacchi di Ben O’Connor (Decathlon-Ag2r La Mondiale) e perché no, anche Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), apparso comunque con una buona gamba. Realisticamente però i 2’25” di ritardo dal terzo gradino del podio non sono pochi: il primo pensiero sarà in primis difendere la top 5 e la maglia bianca dall’attacco di Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers), poi si vedrà.

La ventesima tappa del Giro d’Italia inizierà alle 11.50 dal chilometro zero, mentre ci si muoverà dal villaggio di partenza alle 11.40. La DIRETTA LIVE di OA Sport partirà alle ore 11.20 per non farvi perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!