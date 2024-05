LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia del podio nella finale all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. La rassegna continentale entra nel vivo a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena la finale del concorso generale individuale e la finale del concorso generale a squadre. Si assegnano le medaglie pesanti nella capitale magiara, ovvero quelle nelle gare che saranno presenti anche alle sempre più vicine Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia scenderà in pedana con grandi ambizioni. Sofia Raffaeli proverà a salire sul podio dell’all-around sfidando le altre big come la tedesca Darja Varfolomeev, ci sarà anche Milena Baldassarri. Le Farfalle, guidate dalla capitana Alessia Maurelli, cercheranno il grande colpaccio sul giro completo incrociano potenze come Israele, Spagna, Bulgaria, Ucraina. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco, in cui si cercherà anche di capire lo stato di forma in vista dei Giochi.

Sofia Raffaeli ha chiuso al comando le qualificazioni. La fuoriclasse marchigiana si è resa protagonista di un superlativo turno preliminare e svetta in testa alla classifica generale con il punteggio complessivo di 104.350: dopo le due prove brillanti offerte nella giornata di giovedì (35.600 al cerchio e 34.950 alla palla), la vice campionessa del mondo ha dettato legge anche nella seconda metà di gara e ha saputo mettere in fila tutte le avversarie. Prova di assoluta caratura tecnica da parte della 20enne, che ha saputo domare il sempre ostico nastro (33.800, 17.1 il D Score e 8.250 di esecuzione, miglior punteggio di giornata) e poi alle clavette ha marcato un valido 33.200 (16.5 come nota di partenza e 8.250 di pannello E, sesto riscontro del venerdì). Ricordiamo che per l’ammissione alla finale del concorso generale individuale, in programma oggi, vengono considerati soltanto i migliori tre punteggi.

Sofia Raffaeli ha scartato la prestazione alle clavette e distanzia di ben due punti l’israeliana Daniela Munits (102.350), mentre la bulgara Stiliana Nikolova (101.950) e l’ucraina Taisiia Onofriichuk (101.400) sono ancora più distanti. Quinta la bulgara Boryana Kaleyn (101.200) e sesta l’israeliana Daria Atamanov (100.950), mentre la tedesca Darja Varfolomeev ha deluso in questi due giorni. La Campionessa del Mondo all-around ha commesso diversi errori in questi due giorni ed è soltanto settima (100.800). La ribattezzata Formica Atomica sarà poi impegnata in tutte le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia soltanto nel concorso generale) previste domenica, dove tra l’altro rivedremo anche Milena Baldassarri (quinta alle clavette con 33.250). La romagnola, autrice anche di un 30.950 al nastro, si è qualificata anche per la finale all-around con il 14mo punteggio (97.000).

La nostra Nazionale si presenterà alla rassegna continentale con grandi ambizioni nel concorso generale a squadre, unica gara che si disputerà anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 e in cui le azzurre puntano molto in alto. Le ragazze di Emanuela Maccarani scaldano la gamba in vista dei Giochi e hanno tutte le carte in regola per strabiliare in questa occasione. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo vogliono tornare sul podio continentale dopo i secondi posti del 2006, 2010, 2014, 2018, 2021, 2022 e le terze piazze del 2003, 2008, 2012. Lo scorso anno le nostre portacolori rimasero fuori dalle migliori tre posizioni sul giro completo, salvo poi conquistare il bronzo con i cinque cerchi.

le gare prenderanno il via alle ore 10.10!