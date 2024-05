LIVE Olimpia Milano-Brescia, A1 basket 2024 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto della Serie A di basket 2024! Derby lombardo nella parte destra del tabellone, con le due squadre che si ritroveranno sempre sul parquet del Forum per gara-2 tra 48 ore.

I meneghini puntano ad andare in finale per provare a confermare il titolo conquistato nelle due passate stagioni calando così il tris. Nei quarti di finale l’EA7 Emporio Armani ha faticato più del dovuto per battere la Dolomiti Energia Trentino, con l’Aquila capace di far saltare il fattore campo in gara-1 subendo però la micidiale reazione dei milanesi che hanno ristabilito le gerarchie in gara-2 chiudendo poi la pratica nelle due sfide disputate a Trento. Coach Ettore Messina spera di avere a disposizione il miglior Shavon Shields, mentre dovrebbe ritrovare anche Johannes Voigtmann.

La Germani Brescia è invece l’unica squadra ad aver completato i quarti di finale in tre partite senza subire nemmeno una sconfitta: la Leonessa, infatti, ha tremato contro la neo-promossa Estra Pistoia sono in gara-1 quando si è vista riacciuffarsi dopo aver toccato anche il +23. Quest’errore non è stato poi ripetuto in gara-2 ed in gara-3, con coach Alessandro Magro che si trova ad affrontare la prima semifinale della sua carriera – l’allenatore toscano punta ad avere nel roster da schierare questa sera John Petruccelli per mostrare i muscoli in difesa, mentre l’attacco sarà affidato ancora una volta ad Amedeo Della Valle.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:45, dove si rimarrà come detto anche per gara-2 in programma lunedì 27 maggio sempre alle 20:45. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!