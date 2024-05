LIVE F1, GP Monaco 2024 in DIRETTA: FP3 e qualifiche quasi decisive, Leclerc per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Montecarlo sarà un sabato molto intenso e i piloti saranno chiamati a dare tutto per massimizzare la loro prestazione per partire il più davanti possibile, in vista della gara di domani.

Charles Leclerc e la Ferrari sono chiamati alla magia. Il monegasco, padrone di casa, cercherà di tirar fuori anche quello che non c’è dalla sua SF-24. Non è un mistero che Leclerc, tra i muretti, sappia esaltarsi e trovare spesso e volentieri riscontri inattesi. Nella giornata di ieri ne ha dato una dimostrazione, guidando in maniera incredibile nel corso della FP2. Oggi però servirà ribadirlo.

Vedremo come la Red Bull reagirà. La RB20 non è parsa così a proprio aggio sui dossi presenti sul tracciato del Principato. Max Verstappen, in particolare, si è lamentato dei tanti rimbalzi subìti nell’abitacolo, che sovente hanno portato a perdere il controllo della monoposto. Vedremo se il team di Milton Keynes riuscirà a uscirne come già fatto in passato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP di Monaco, ottavo round del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.30 con la FP3, mentre le qualifiche sono in programma dalle 16.00. Buon divertimento!