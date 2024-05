LIVE Cobolli-Ruud, ATP Ginevra 2024 in DIRETTA: serve l’impresa della vita contro lo specialista scandinavo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli e Casper Ruud.

Succulento antipasto di Roland Garros per il romano, che conosce già la strada del 1° Slam della carriera direttamente in tabellone principale. A Parigi affronterà all’esordio un giocatore proveniente dal tabellone cadetto (tra cui Zeppieri, Bellucci e chi si aggiungerà nella giornata odierna), per poi sfidare la tds n.13 nonché quarto finalista in carica Holger Rune. Clicca QUI per il sorteggio degli azzurri al Roland Garros.

Intanto, con questo super risultato Cobolli si è guadagnato quantomeno un nuovo best ranking, sarà infatti male che vada 53° giocatore mondiale da domenica. In caso di vittoria anche contro il norvegese, finalista in carica del torneo svizzero, balzerebbe provvisoriamente al 50° posto. In ogni caso, le vittorie su Karatsev, Shelton e Shevchenko rappresentano l’apice della stagione fin qui sublime del romano, in cui è approdato per le prime due volte in quarti di finale (Marsiglia e Delray Beach) a livello ATP, e che qui è stato capace di alzare notevolmente l’asticella.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli e Casper Ruud. Si parte non prima delle 15.30, ma dopo la conclusione della prima semifinale, quella tra Novak Djokovic e Tomas Machac.