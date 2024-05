Sport in tv oggi (lunedì 27 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Archiviato un weekend particolarmente intenso e scoppiettante, quest’oggi lunedì 27 maggio la nuova settimana comincia con una giornata sicuramente interessante sul fronte italiano. Uno degli eventi sportivi principali odierni è indubbiamente il Roland Garros, con la seconda giornata di main draw in cui proseguiranno gli incontri di primo turno.

Impegnati ben sette tennisti azzurri tra uomini e donne, con grande attesa in primis per il debutto di Jannik Sinner contro l’americano Christopher Eubanks. In agenda anche Italia-Svezia agli Europei Under 17 di calcio maschile, oltre a gara-2 della semifinale scudetto di basket tra Olimpia Milano (avanti 1-0 nella serie al meglio delle 5 sfide) e Germani Brescia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 27 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 27 maggio

11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno (1° match sul Suzanne Lenglen Jannik Sinner-Christopher Eubanks, 1° match sul campo 7 Jasmine Paolini-Daria Saville, 2° match sul Simonne Mathieu Matteo Arnaldi-Arthur Fils, 3° match sul campo 13 Fabio Fognini-Botic Van de Zandschulp, 3° match sul campo 6 Mattia Bellucci-Frances Tiafoe, 4° match sul 6 Elisabetta Cocciaretto-Beatriz Haddad Maia, 4° match sul campo 12 Lorenzo Musetti-Daniel Galan) – Diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go e Now

17.00 Calcio, Europei U17: Italia-Svezia – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e UEFA TV

20.30 Calcio, Bundesliga: Dusseldorf-Bochum (playout, ritorno) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e Now

20.45 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Germani Brescia (semifinale, gara-2) – Diretta tv su Eurosport 2 e DMAX, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

