LIVE Olimpia Milano-Brescia, Serie A basket 2024 in DIRETTA: gara-2 semifinale

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE dei gara-2 della prima semifinale di Serie A 2024. Si resta al Forum di Assago, di recente ribattezzato Unipol, per verificare se l’Olimpia Milano saprà tenersi il fattore campo contro la Germani Brescia.

Per l’EA7 di Ettore Messina vittoria iniziale non così netta ai danni del club guidato da Alessandro Magro: il divario non è stato particolarmente elevato e, soprattutto, Amedeo Della Valle con 33 punti ha colpito da qualunque posizione possibile.

Non è impossibile pensare a quanto sia davvero vicina la formazione bresciana a quella milanese, specie in una stagione dalle mille contraddizioni per l’Olimpia. Un fattore, questo, che può aiutare la squadra di coach Magro specie se non entrano le triple.

Per l’EA7 tentativo di allungare ulteriormente, per quel che riguarda invece Brescia c’è soltanto da augurarsi che Della Valle sia lo stesso di gara-1 e che, nel frattempo, il codice è ambiato.

Il match tra Olimpia Milano e Germani Brescia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:45.