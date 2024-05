Sport in tv oggi (lunedì 13 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 13 maggio: in programma il tennis con il torneo combined di Roma, il calcio con la Serie A e la Serie A femminile, il basket con la Serie A, il volley con l’amichevole tra Italia e Turchia, e molto altro.

A Roma torna in campo per il match del terzo turno l’unico italiano rimasto in corsa nei tornei di singolare, la wild card Stefano Napolitano, che affronterà il cileno Nicolas Jarry. Negli ottavi di finale del torneo di doppio femminile le wild card Moratelli/Rosatello sfideranno Olmos/Panova.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 13 maggio

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: 3° turno singolare e 2° turno doppio (3° match dalle 11.00, col match precedente non prima delle 13.00, Napolitano-Jarry) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (11.00-20.45), Sky Sport Arena (20.00-22.30), dalle 19.00 Medjedovic-Medvedev anche su Rai 2 HD, Sky Go, Now, Tennis TV, dalle 19.00 Medjedovic-Medvedev anche su Rai Play

11.00 Tennis, WTA 1000 Roma: ottavi singolare e 2° turno doppio (2° match dalle 13.30 Moratelli/Rosatello-Olmos/Panova) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (11.00-20.45), Sky Sport Arena (20.00-22.30), Sky Go, Now, WTA TV

13.00 Pentathlon, Coppa del Mondo Sofia: staffetta mista – UIPM TV

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Roma – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Lecce-Udinese – DAZN, ZONA DAZN

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Tortona – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

20.30 Volley, amichevole: Italia-Turchia – Rai Sport HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Monza – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

20.45 Basket, Serie A: Venezia-Reggio Emilia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+