LIVE Italia-Turchia, amichevole volley in DIRETTA: secondo test per gli azzurri a Cavalese

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda amichevole pre-season della Nazionale maschile italiana contro la Turchia. Dopo un’intensa preparazione svolta tra la Capitale e la Val di Fiemme, la Nazionale Maschile, guidata da Ferdinando De Giorgi, prosegue il suo percorso di allenamento in vista dei primi impegni stagionali. Oggi, alle ore 20.30, affronterà la Turchia presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz, dopo aver battuto 3-2 una rognosa Serbia nella gara di esordio stagionale.

Il programma di incontri ufficiali ha avuto inizio sabato sera con la partita tra Serbia e Turchia, vinta 3-2 dai serbi al termine di un match molto combattuto, così come è stata tiratissima, due ore e mezzo di partita, la sfida vinta ieri sera dagli azzurri 3-2 contro la Serbia. Il commissario tecnico Fefè De Giorgi, che sta guidando un gruppo allargato di trenta atleti, avrà dopo questi due incontri l’opportunità di valutare lo stato di forma dei suoi giocatori in vista dell’importante impegno della Volleyball Nations League. Questa competizione, composta da dodici partite, sarà cruciale per la qualificazione degli azzurri ai Giochi Olimpici di Parigi. È noto infatti che sarà fondamentale affrontare la VNL nel migliore dei modi al fine di conquistare i punti necessari per garantire la qualificazione alle Olimpiadi.

De Giorgi con ogni probabilità partirà con la formazione titolare: Giannelli in regia, Romanò l’opposto, i centrali Galassi e Russo, le bande Lavia e Michieletto e Balaso libero. Venerdì la turchia è scesa in campo con Eksi in cabina di regia, l’opposto è il giocatore di Civitanova Adis Lagumdzija, Matic e Bulbul al centro, mentre in banda giocano Mandiraci e Bayram. Il libero è Done.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda amichevole pre-season della Nazionale maschile italiana contro la Turchia