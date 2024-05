LIVE Napolitano-Jarry, ATP Roma 2024 in DIRETTA: l’azzurro vuole proseguire la favola al Foro Italico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 3° turno del Masters 1000 di Roma tra Stefano Napolitano e Nicolas Jarry.

L’azzurro non vuole riaprire gli occhi, il sogno è partito da JJ Wolf ed è proseguito passando per il giovane Shang. Quest’oggi, l’asticella si alza poiché di fronte c’è la testa di serie numero 21 nonché giustiziere di Matteo Arnaldi nella giornata di sabato. Napolitano si è portato, con questo clamoroso risultato al Foro italico a meno di 100 punti virtuali dalla top 100. L’obiettivo, in teoria, potrebbe essere raggiunto già da questo torneo, laddove riuscisse a spingersi oltre e a raggiungere i quarti di finale. In alternativa, potrebbe farcela con il Challenger 175 di Torino, presumibilmente con una finale e sicuramente con il titolo.

Di fronte, il potente servizio e il devastante dritto del nipote di Jaime Fillol che nel match contro Arnaldi ha dominato il primo set ed è calato vistosamente nella seconda metà di 2° set, quando il ligure ha avuto 7 pesanti chance per portare il match al 3° set. L’inizio sarà determinante, Jarry parte sempre ottimamente, salvo calare spesso e volentieri alla distanza. Si può fare, certo che se dovesse arrivare una vittoria, alle statue del Pietrangeli dovrà aggiungersi quella del biellese. Il clima darà una mano al lottatore azzurro, così come il pubblico azzurro.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 3° turno del Masters 1000 di Roma tra Stefano Napolitano e Nicolas Jarry. Si gioca come 3° match dalle 11 sul Grand Stand dopo Auger Aliassime-De Minaur e Gauff-Badosa.