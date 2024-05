Sport in tv oggi (domenica 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 5 maggio: in programma il tennis con il torneo combined di Madrid ed il Challenger ATP di Cagliari, il volley con le finali di Champions League maschile e femminile, i motori con il Motocross e la F1, il ciclismo con il Giro d’Italia, la ginnastica artistica con gli Europei, e molto altro.

Occorre recuperare punti sia nella classifica piloti, sia con il monegasco Charles Leclerc che con lo spagnolo Carlos Sainz rispetto al neerlandese Max Verstappen, sia tra i costruttori, dove il distacco della Ferrari dalla Red Bull si è ampliato dopo la Sprint di ieri. Per la Ferrari sono questi gli obiettivi da centrare oggi, dalle ore 22.00 italiane, nella gara del GP di Miami. Il sesto atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato della Florida.

Lorenzo Musetti è in finale nel Challenger 175 di Cagliari: nell’ultimo atto in programma oggi, l’azzurro, numero 2 del tabellone, affronterà la testa di serie numero 3, l’argentino Mariano Navone. L’incontro del tennista italiano sarà il secondo sul Centrale, il campo principale, e si disputerà comunque non prima delle ore 17.30: prima di Musetti si giocherà, infatti, a partire dalle ore 15.00, la finale del torneo di doppio.

Ad Águeda si conclude oggi il GP del Portogallo di MXGP ed MX2: si correranno infatti le gare della quinta tappa della stagione 2024 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Jorge Prado, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf. Le gare saranno tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 14.15 ed alle 17.10, per la MXGP start alle 15.15 ed alle 18.10.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 5 maggio

03.30 Badminton, Uber Cup Finals: finale, Cina-Indonesia – YouTube BWF TV

09.00 Tiro con l’arco, Preolimpico europeo: ranking round – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Ginnastica artistica, Europei: finali di specialità junior – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Ciclismo femminile, La Vuelta Femenina: 8a tappa – 12.00 eurosport.it, discovery+

11.25 Motocross, GP Portogallo: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.45 Motocross, GP Portogallo: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.55 Ciclismo, Tro-Bro Léon – 15.05 eurosport.it, discovery+

12.00 Badminton, Thomas Cup Finals: finale, Cina-Indonesia – YouTube BWF TV

12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Lecce – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Inter – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Napoli – DAZN

12.50 Ciclismo, Elfstedenronde – 15.45 eurosport.it, discovery+

13.05 Ciclismo, Giro d’Italia: 2a tappa, San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (161 km) – Rai Sport HD e poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

13.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku: finale trap femminile – YouTube ISSF – International Shooting Sport Federation

14.00 Tiro con l’arco, Preolimpico europeo: eliminazione diretta fino agli ottavi – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Snooker, Mondiali: finale, Kyren Wilson – Jak Jones – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

14.15 Motocross, GP Portogallo: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

15.00 Tennis, Challenger 175 Cagliari: finale doppio maschile, Arias/Zeballos – Balaji/Begemann – Challenger TV

15.00 Ginnastica artistica, Europei: finale a squadre senior – Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Empoli-Frosinone – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Como – DAZN

15.15 Motocross, GP Portogallo: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

15.15 Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku: finale trap maschile – YouTube ISSF – International Shooting Sport Federation

15.30 Tennis, WTA 1000 Madrid: finale doppio femminile – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

15.30 Rugby femminile, Serie A élite: CUS Torino – Unione Capitolina – Nessuna copertura tv / streaming

16.00 Volley, Champions League: finale, Trentino-Jastrzebski Wegiel – DAZN

17.10 Motocross, GP Portogallo: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

17.30 Rugby, Serie A élite: Petrarca-Mogliano – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

Non prima delle 17.30 Tennis, Challenger 175 Cagliari: finale singolare maschile, Musetti-Navone (2° match dalle 15.00) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Challenger TV

18.00 Calcio, Serie A: Milan-Genoa – DAZN, ZONA DAZN

18.10 Motocross, GP Portogallo: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Sassari-Reggio Emilia – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Napoli-Scafati – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Treviso-Tortona – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Pesaro – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trentino – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Pistoia-Varese – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Brescia-Brindisi – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Cremona-Milano – DAZN

Non prima delle 18.30 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: finale singolare maschile (2° match dalle 15.30) – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

19.00 Volley femminile, Champions League: finale, Conegliano-Milano – DAZN

19.00 Basket femminile, Serie A1: gara 1 play-out, Faenza-Battipaglia – flima.tv

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Juventus – DAZN, ZONA DAZN

22.00 F1, GP Miami: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 23.30 TV8, tv8.it

01.05 (di lunedì 6 maggio) Atletica, World Relays: ripescaggi e finali – Eurovision Sport

