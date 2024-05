CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata delle World Relays 2024, evento fondamentale di qualificazione olimpica per le staffette verso Parigi. Nel day-1 della rassegna iridata dedicata alle staffette sono state ammesse ai Giochi le otto squadre finaliste di ciascuna gara (4×100 maschile e femminile; 4×400 maschile, femminile e mista), nel day-2 si disputano le cinque finali che assegnano le medaglie fra le Nazionali già qualificate a Parigi, mentre si assegnano gli ultimi sei posti per ognuna delle staffette in programma attraverso le gare di ripescaggio.

L’Italia ha già qualificato tre staffette su cinque ai Giochi olimpici di Parigi. Bilancio dunque sicuramente oltre le aspettative per la prima giornata di gare a Nassau per la spedizione italiana. Bene gli azzurri della 4×100 (Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu) che sono entrati in finale con il quarto tempo e oggi si potranno giocare una medaglia. Benissimo la 4×400 donne (Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan, Alice Mangione) che ha vinto la sua batteria ed è entrata in finale con il quarto tempo e oggi si potrebbe giocare qualcosa di importante. Sopra le attese anche la prova della 4×400 uomini (Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Davide Re) che sarà a Parigi dopo l’assenza di Tokyo. Azzurri in finale con il sesto tempo dopo aver vinto la loro batteria davanti alla Gran Bretagna.

Le altre due squadre azzurre, 4×100 donne e 4×400 mista, dovranno passare dai ripescaggi. Piccola delusione dalla 4×100 donne (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese), quarta al mondo. la squadra azzurra ha fallito l’accesso in finale e la qualificazione diretta a Parigi ma oggi ci riproverà in una no n facile gara di ripescaggio. Le italiane hanno fatto segnare il quarto tempo delle escluse, a Parigi vanno le migliori sei dei ripescaggi, le possibilità non mancano. Molto più difficile la qualificazione ai Giochi tramite i ripescaggi della 4×400 mista (Riccardo Meli, Anna Polinari, Lapo Bianciardi, Alessandra Bonora). La squadra azzurra ha chiuso quinta la sua batteria, facendo segnare il 12mo tempo tra i non qualificati. Serve una prova d’orgoglio e qualche personale per puntare alla qualificazione domani nei ripescaggi

