LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: le Fate a caccia del trono nella finale a squadre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. La rassegna continentale si conclude alla Fiera di Rimini con la gara regina: l’atto conclusivo del team event, la prova che misura la caratura agonistica del movimento ginnico di un intero Paese. L’Italia si presenterà con tutti i favori del pronostico, dopo aver dominato il turno preliminare rifilando quattro punti di distacco alla Gran Bretagna.

La nostra Nazionale andrà a caccia del terzo titolo continentale della propria storia dopo quelli del 2006 e del 2022, ma dovrà prestare parecchia attenzione alla stanchezza accumulata delle Fate nel corso di questo intenso fine settimana in terra romagnola. L’Italia dovrà tra l’altro fare a meno dell’infortunata Asia D’Amato e dunque gareggerà con quattro elementi, chiamati a sostenere il sempre spietato format 5-3-3: tre atlete salgono su ogni attrezzi, tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica e non ci sono gli scarti.

Manila Esposito ha dettato legge in questa manifestazione, vincendo ben tre ori: concorso generale individuale, trave e corpo libero. Alice D’Amato si è confermata sul trono alle parallele asimmetriche e si è messa al collo l’argento nell’all-around. Angela Andreoli ha festeggiato il bronzo al quadrato, Elisa Iorio si è tinta d’argento sugli staggi. Le Fate vogliono fare suonare l’Inno di Mameli e chiudere in bellezza questa trasferta prima di lanciarsi verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Si inizia alle ore 15.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 circa.