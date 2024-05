LIVE F1, GP Miami 2024 in DIRETTA: Leclerc e Sainz all’attacco di Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024.

Si tratta della terza volta che il circus della Formula 1 sbarca a Miami: un tracciato non semplice laddove non ci sono margini con le barriere e nel quale il vento può creare dei disturbi sull’equilibro delle vetture. In ogni caso c’è sempre Max Verstappen in pole position, dopo aver colto senza problemi la vittoria nella Sprint Race: malgrado l’olandese si sia lamentato per dei giri non perfetti e per una guida più difficoltosa rispetto a Shanghai, il risultato non cambia.

Ha risposto comunque a tono la Ferrari, con l’ottima prima fila colta da Charles Leclerc e la terza posizione di Carlos Sainz, entrambi davanti a Sergio Perez in qualifica. Leclerc che aveva raggiunto un ottimo secondo posto nella Sprint, nella quale ha evidenziato un buon passo gara, ma c’è fiducia anche per Sainz, che nella gara breve non è riuscito a passare Ricciardo ed è rimasto imbottigliato per un assetto troppo carico e poco prestante in rettilineo. Le due Rosse, partendo in queste posizioni, hanno l’obiettivo di difendere le posizioni sul podio.

Si parte alle 22.00.