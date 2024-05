Manila Esposito: “Sono la numero 1 d’Europa. L’infortunio di Asia D’Amato ci ha destabilizzato: si rialzerà”

Manila Esposito si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale, trionfando in maniera perentoria di fronte al pubblico della Fiera di Rimini. La campana ha confezionato un giro completo di lusso e si è regalata una serata indimenticabile, diventando la terza italiana a imporsi nella gara regina dopo i sigilli di Vanessa Ferrari nel 2007 e di Asia D’Amato nel 2022. Tra l’altro la 17enne ha firmato la doppietta con Alice D’Amato (seconda): prima volta storica per il movimento tricolore.

Manila Esposito ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sicuramente quest’anno è andato meglio dell’anno scorso, perché ad Antalya non ero riuscita a fare la gara che volevo e invece qui sì. Cercherò di fare ancora meglio nella finale alla trave. Negli ultimi 12 mesi ho fatto tante altre gare, quindi ho accumulato esperienza, e questo aiuta. Alle parallele ho aggiunto il Nabieva, per il resto il programma tecnico è pressoché lo stesso. Sono migliorata sull’esecuzione. L’infortunio di Asia ha destabilizzato l’equilibrio della squadra. Le faccio un grande in bocca al lupo. Lei è una ragazza molto determinata e tanto, tanto forte, quindi so che anche dopo questa ennesima difficoltà si saprà rialzare, più forte che mai”.

L’azzurra ha poi proseguito: “La mia dedica va a tutta la mia famiglia e ai miei nonni, che mi seguono sempre. Sabato e domenica verranno tanti amici e parenti a fare il tifo per noi: i miei genitori, i nonni, i miei zii e forse i pure i cugini. Ho iniziato a fare ginnastica perché non stavo mai ferma, alla fine mia madre, disperata, mi ha portato in palestra. E poi da lì, insomma, ho cominciato a prendermi piccole soddisfazioni che piano piano, un po’ alla volta, mi hanno aiutato a chiedere sempre di più di a me stessa. Diciamo che ho capito abbastanza presto che stavo prendendo la strada giusta”.

La campana ha poi concluso: “Ora ho trovato un’altra grande famiglia, di grandi campioni, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Anche questo era un obiettivo che volevo raggiungere e ci sono riuscita. A Civitavecchia con Camilla Ugolini ci sono stata tredici anni, insomma, tutta la mia carriera. Poi, un anno e mezzo fa, mi sono trasferita a Brescia dove ho trovato un gruppo molto unito. Ci sosteniamo a vicenda, soprattutto se ci sono delle difficoltà, tipo oggi. Siamo riuscite a portare a termine una gara più che buona, senza farci demoralizzare troppo dall’incidente di Asia. Ora che sono diventata la numero uno europea avrò puntati gli occhi di tutti e presto dovrò confrontarmi con ginnaste ancora più forti. Ma per me questo è uno stimolo. Ad Anversa ho conosciuto Simone Biles, le ho chiesto anche una foto. Io non ho miti a cui ispirarmi, però se dovessi scegliere una ginnasta direi Rebecca Andrade. Mi piace molto la sua ginnastica. A Jesolo mi sono fatta la foto pure con lei (ride, ndr)”.