Nuoto, Lorenzo Mora si prende l’argento nei 200 dorso! Vittoria per Kos

Arriva la tanto agognata medaglia per l’Italia del nuoto anche in quest’ultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta. Alla Duna Arena di Budapest arriva il riscatto di Lorenzo Mora, argento nei 200 dorso alle spalle di un imbattibile Hubert Kos; per la spedizione azzurra è l’ottava medaglia in Ungheria, la quinta d’argento.

Il primo posto era francamente inattaccabile. Sin dalle prime bracciate il magiaro macina metri su metri di vantaggio, facendo gara a sé con l’intento di riscrivere il primato mondiale. Nonostante le ultime due vasche percorse a ritmo altissimo, Kos si deve ‘accontentare’ del record europeo e dei campionati in 1’45”65.

Ma dietro, nella bagarre, emerge Lorenzo Mora. Tre vasche un po’ opache, poi però mette sul piatto la specialità della casa, la subacquea. Nella quarta ‘navetta’ è autore di una rimonta eccellente, trovandosi da sesto a secondo nello spazio di 25 metri e provando a mettersi alle calcagna di Kos.

Stare attaccato al magiaro è davvero difficile, ma Mora mette piano piano sotto chiave il suo secondo posto in 1’48”96, completando così la collezione di argenti in corta, dopo i 50 metri di Abu Dhabi 2021 e i 100 metri a Melbourne 2022; il podio lo completa il francese Mewen Tomac, che scende di poco sotto il muro del minuto e cinquanta secondi (1’49”93).