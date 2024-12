Nuoto, Lorenzo Mora sesto nella finale dei 100 dorso ai Mondiali di vasca corta. Oro a Lifintsev

Niente da fare per Lorenzo Mora. L’azzurro si è classificato in sesta posizione nella finale dei 100 dorso dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), si è assistito a un atto conclusivo particolarmente veloce, in cui l’azzurro, distante mezzo secondo dal suo record italiano, si è dovuto accontentare del piazzamento menzionato.

Partito bene il nostro portacolori, qualcosa è mancato in fase di nuotata, anche perché i rivali si sono rivelati assai qualificati. Un passaggio ai 50 metri di 23.92 per l’atleta tricolore e poi una chiusura in 49.54 che non gli ha permesso di confermare il podio di Melbourne 2022, quando si tinse d’argento.

In una gara orfana dei grossi calibri, come il campione olimpico Thomas Ceccon e i forti americani, è stato un esponente della nouvelle vague a mettersi in evidenza. Stiamo parlando del classe 2006 russo, Miron Lifintsev. Si parlava già di lui in patria, essendosi tolto la soddisfazione di battere un certo Kliment Kolesnikov.

Oggi ha voluto ribadire il concetto, infrangendo la barriera dei 49″ e conquistando il titolo in 48.76 con il nuovo record del mondo giovanile, piegando di 0.03 il campione olimpico dei 200 dorso, Hubert Kos (48.79), che avrebbe desiderato regalare il metallo pregiato al proprio pubblico. A completare il podio è stato il polacco Kacper Stokowski (49.16).