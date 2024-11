Tennis, i qualificati alle Next Gen ATP Finals: lotta per l’ultimo posto. E i possibili forfait…

Si sta delineando il quadro dei qualificati alle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 20 dell’annata agonistica. Sono infatti stati matematicamente assegnati i primi sette pass per l’evento che andrà in scena sul cemento di Jeddah (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre.

Il francese Arthur Fils (2.355 punti in stagione, numero 20 del mondo), lo statunitense Alex Michelsen (1.245, 41mo), il ceco Jakub Mensik (1.136, 48mo) e il cinese Juncheng Shang (1.115, 50mo) si erano già meritati da tempo il biglietto per il Medio Oriente, ma la loro effettiva presenza è ancora da confermare: potrebbero decidere di dare forfait per concentrarsi sul nuovo anno.

Nelle ultime ore si sono aggiunti lo statunitense Learner Tien (122mo con 493), il francese Luca Van Assche (128mo con 471) e l’altro americano Nishesh Basavareddy (440). Ora è lotta per l’ultimo posto: il brasiliano Joao Fonseca (409) è in una situazione di vantaggio, ma potrebbero scavalcarlo Coleman Wong da Hong Kong e il portoghese Henrique Rocha se dovessero vincere i Challenger in cui sono impegnati questa settimana.

L’asiatico andrebbe a quota 415 imponendosi a Yokkaichi, mentre il lusitano si isserebbe a 420 se dovesse alzare al cielo il trofeo di Maia. In caso di forfait di alcuni giocatori potrebbe entrare in lizza lo spagnolo Martin Landaluce, nono under 20 nel 2024 con 383 punti all’attivo.