Aleix Espargarò, dalle moto al ciclismo! Lo spagnolo correrà per la Lidl-Trek

La bomba la sgancia l’autorevole sito Relevo: Aleix Espargarò dovrebbe rimanere nell’orbita dello sport professionistico. Lo spagnolo, che compirà 36 anni nel prossimo mese di luglio, ha appena lasciato il Motomondiale, ma è pronto a rimettersi in gioco nel mondo del ciclismo.

Il pilota di Granollers non ha mai nascosto il suo amore per la bicicletta e già in passato c’era stata un’opportunità con la Movistar nel 2021: “Eusebio Unzué è venuto a casa mia e sono stato molto vicino a firmare” – ha detto tre anni fa a Relevo. Adesso però sembra che la nuova carriera possa partire sul serio.

Espargarò firmerebbe infatti per la Lidl-Trek, con la formazione americana presente nel World Tour che lo ingaggerebbe prima nella “succursale” che corre nel circuito Continental, ossia la Lidl-Trek Future Racing, per poi passare in prima squadra nella seconda parte del 2025 e quindi al professionismo vero e proprio.

Da vedere l’equilibrio che troverà Espargarò con la sua carriera in MotoGP che prosegue come collaudatore della Honda: in ogni caso l’ufficialità del suo passaggio al ciclismo sembra essere imminente e spunta fuori anche la possibile corsa del suo esordio da professionista, ossia la Vuelta a Burgos dell’anno prossimo che si svolge ad agosto.