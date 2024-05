MotoGP, Bagnaia cade all’ultimo giro e butta via la Sprint di Montmelò. Vince Espargarò davanti a Marquez

Epilogo thrilling nella Sprint del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP, con Francesco Bagnaia che ha buttato via una vittoria ormai in pugno cadendo nel corso dell’ultimo giro mentre aveva circa 1 secondo di margine sul primo inseguitore Aleix Espargarò. Il padrone di casa dell’Aprilia ne ha approfittato, festeggiando un successo estremamente significativo (dalla pole position) nel weekend in cui ha annunciato il ritiro.

La manche del sabato ha riservato numerosi colpi di scena, infatti prima di Pecco erano scivolati anche Raul Fernandez (in fuga ad inizio Sprint con l’Aprilia di Trackhouse Racing) e Brad Binder (in grande spolvero con la KTM nella fase centrale della corsa) da leader della gara. A conti fatti in ottica iridata può sorridere Marc Marquez, protagonista di una rimonta eccezionale dalla 14ma alla seconda piazza, mentre la top3 viene completata da un solido Pedro Acosta con la KTM del Team Red Bull GasGas Tech3.

Quarta posizione discreta con la Ducati Pramac per Jorge Martin, leader del Mondiale, che non è riuscito a trovare un recupero esaltante precedendo al traguardo i ducatisti Enea Bastianini (ancora tra i primi 5, partendo dalla quarta fila in griglia) e Fabio Di Giannantonio. A punti anche Jack Miller con la KTM, Maverick Viñales su Aprilia e Marco Bezzecchi con la Ducati VR46.

Con questo risultato, Martin resta saldamente in testa alla generale dopo la Sprint di Barcellona con un vantaggio di 37 punti su Marquez, 41 su Bastianini, 44 su Bagnaia, 52 su Viñales, 55 su Acosta, 68 su Binder e 72 su Aleix Espargarò.

CLASSIFICA SPRINT GP CATALOGNA MOTOGP 2024

1 12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20’01.478 167.4

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’02.370 167.3 0.892

3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’02.647 167.2 1.169

4 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 20’03.625 167.1 2.147

5 5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.458 167.0 2.980

6 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’06.101 166.8 4.623

7 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’09.562 166.3 8.084

8 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’09.723 166.3 8.245

9 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’10.121 166.2 8.643

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’10.719 166.1 9.241

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 20’11.015 166.1 9.537

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’14.523 165.6 13.045

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’14.677 165.6 13.199

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’14.856 165.6 13.378

15 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’17.916 165.1 16.438

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 20’19.478 164.9 18.000

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’26.740 163.9 25.262

18 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 20’35.229 162.8 33.751

Non classificati

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 18’20.068 167.6 1 lap

88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 15’04.033 166.9 3 laps

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 11’51.230 165.0 5 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’01.177 167.3 6 laps

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 6’41.120 167.1 8 laps