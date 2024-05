Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2024: Bagnaia in prima fila, Espargaró pole. 6° Martin con caduta e Marquez nelle retrovie

Definita la griglia di partenza del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló è stato un time-attack molto intenso in cui sono stati i particolari a fare la differenza. La pista spagnola, infatti, ha dato modo ai centauri di esibirsi in pieghe spaventose alla ricerca della massima prestazione possibile.

Ci si attendeva qualcosa da Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica, chiamato a reagire dopo quanto fatto dall’iberico Jorge Martin. Una sfida tutta interna a casa Ducati, con Pecco desideroso di far vedere la sua velocità al cospetto di un rivale così qualificato. Per il piemontese motivazioni extra, ricordando anche il brutto incidente dell’anno scorso.

Marc Marquez, dal canto suo, ha iniziato il giorno delle qualifiche dalla Q1. L’asso nativo di Cervera ha faticato a trovare ieri la quadra nel giorno delle pre-qualifiche. L’esclusione dalla top-10 è stata una sorpresa e per Marc la necessità era quella di risalire la corrente. Un obiettivo però assolutamente non semplice da raggiungere, visto il contesto.

A Barcellona, infatti, KTM e Aprilia sono molto performanti e si trovano bene su una pista che non offre così tanto grip. Brad Binder e Aleix Espargaró si sono messi in particolare evidenza nel day-1 e avevano voglia di dare un seguito. Desta sensazione quanto fatto soprattutto dallo spagnolo, visto il suo annuncio alla vigilia del week end, ovvero l’intenzione di ritirarsi a fine stagione.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CATALOGNA MOTOGP 2024

1. Aleix Espargaró (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Brad Binder (KTM)

4. Pedro Acosta (GasGas)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Raul Fernandez (Aprilia)

8. Alex Rins (Yamaha)

9. Jack Miller (KTM)

10. Franco Morbidelli (Ducati)

11. Enea Bastianini (Ducati)

12. Maverick Vinales (Aprilia)

13. Alex Marquez (Ducati)

14. Marc Marquez (Ducati)

15. Miguel Oliveira (Aprilia)

16. Marco Bezzecchi (Ducati)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Johann Zarco (Honda)

19. Augusto Fernandez (GasGas)

20. Takaaki Nakagami (Honda)

21. Joan Mir (Honda)

22. Luca Marini (Honda)

23. Stefan Bradl (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2024

Q2:

1. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1:38.190

2. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:38.221

3. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:38.334

4. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:38.369

5. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:38.400

6. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:38.401

7. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1:38.591

8. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:38.692

9. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:38.763

10. 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1:38.778

11. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Nessun tempo

12. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1:38.972

Q1:

1. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:38.208

2. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1:38.453

3. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:38.530

4. 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:38.536

5. 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1:38.551

6. 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:38.662

7. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:38.705

8. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1:38.978

9. 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:39.120

10. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1:39.156

11. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:39.524

12. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1:39.621

13. 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1:40.276