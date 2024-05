F1 in tv oggi, GP Imola 2024: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 18 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la pole-position.

Nel primo giorno di prove libere la Ferrari ha mostrato ottime cose con Charles Leclerc. Il monegasco ha ottenuto il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione, facendo vedere ottima costanza anche nella simulazione del passo gara. Bisognerà però prestare molta attenzione agli avversari, perché si prevede un time-attack particolarmente serrato.

Il riferimento è in particolare alla McLaren e alla Red Bull. Il britannico Lando Norris, vincitore dell’ultimo GP di Miami, è stato molto veloce e si candida alla pole, mentre l’olandese Max Verstappen dovrà risolvere con la squadra di Milton Keynes alcuni problemi legati alla stabilità della monoposto, specialmente nel secondo settore della pista. Se ciò fosse possibile, allora potrebbe puntare alla p.1.

La seconda giornata del fine-settimana di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la diretta in chiaro su TV8 e su TV8.it solo delle qualifiche, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse solo dai canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in chiaro su TV8 (solo delle qualifiche).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e in chiaro su TV8.it (solo delle qualifiche)

Diretta testuale: OA Sport

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro