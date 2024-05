F1, la Ferrari fa sognare Imola: Leclerc al comando in FP1, le novità funzionano

Una grande Ferrari nel venerdì del Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola! La prima sessione di prove libere ha già scatenato tutti i tifosi, con Leclerc in testa e Sainz in terza posizione, una buona resa sul giro secco e un buon bilanciamento sul passo gara. In difficoltà invece Max Verstappen, autore di diversi errori, così come la McLaren non è stata eccezionale.

Una Ferrari convincente nella prima sessione di prove libere, con Leclerc che nel time attack con gomma soft fa segnare 1:16.990, anticipando di un decimo George Russell e per 130 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz. Le due Red Bull arrivano quasi appaiate, in quarta e quinta posizione, rispettivamente con Sergio Perez a 0″243 e Verstappen a 0″250.

Sessione che ha anche degli intoppi, come alcuni problemi sulla vettura di Alexander Albon che si è fermato sull’erba nella zona delle Acque Minerali e per rimuovere la macchina si è dovuto procedere con la bandiera rossa, poi alcuni piccoli errori di Lewis Hamilton, in testacoda senza conseguenze nella stessa zona di Albon, infine alcuni lunghi da parte di Max Verstappen, specialmente fra secondo e terzo settore, con alcuni problemi sulla messa a punto della Red Bull nel giro lanciato.

Ritmo gara decisamente buono da parte delle due Ferrari, con Leclerc e Sainz che girano con una certa regolarità e costanza intorno all’1’20″4-1’20″5, segno di un ottimo bilanciamento della vettura anche in vista della gara di domenica.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP EMILIA ROMAGNA 2024

1 Charles LECLERC Ferrari 1:16.990 4

2 George RUSSELL Mercedes+0.104 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.130 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.243 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.250 6

6 Yuki TSUNODA RB+0.398 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.418 5

8 Lando NORRIS McLaren+0.612 7

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.817 5

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.877 5

11 Pierre GASLY Alpine+0.915 4

12 Lance STROLL Aston Martin+1.082 4

13 Daniel RICCIARDO RB+1.152 4

14 Esteban OCON Alpine+1.622 4

15 Oliver BEARMAN Haas F1 Team+1.677 3

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.837 5

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.139 3

18 Logan SARGEANT Williams+2.911 4

19 Alexander ALBON Williams+3.060 3

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.069 4