Nadia Battocletti vince gli Europei di Cross: “Anno irripetibile? Almeno fino al 2025. Presa ispirazione da Lalli”

Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Cross 2024, imponendosi di forza sui pratoni di Antalya (Turchia) e rispettando il pronostico della vigilia. La fuoriclasse trentina ha piazzato l’affondo risolutore nel corso dell’ultimo giro, tramortendo la tedesca Konstanze Klosterhalfen e la turca Yasemin Can. Si tratta di un momento storico per l’atletica italiana, perché prima di oggi mai nessuna azzurra si era imposta nella gara regina della rassegna continentale riservata alle corse campestri.

La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa di 5000 e 10000, ha concluso con la ciliegina sulla torta una stagione semplicemente da urlo e in cui si è consacrata a livello internazionale. La 24enne, reduce dal terzo posto alla Cinque Mulini e dal trionfo al Cross di Alcobendas, ha trascinato l’Italia verso il trionfo nella gara a squadre e ha messo le mani sulla quinta corona della propria carriera dopo le due tra le under 20 e le due tra le under 23 (mai nessuna ci era riuscita).

Nadia Battocletti ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Un anno irripetibile? Almeno fino al 2025. La parola per questo 2024 è ispirazione. Per me e per tutte le persone che collaborano con me. Quello che sto facendo giorno dopo giorno è merito dell’efficienza e della professionalità di tutto il mio staff e dei tantissimi tifosi che mi danno tantissimo supporto: quando vivo giornate complesse, penso a loro e trovo le energie“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Non mi aspettavo una gara così, con la fuga della francese Trapp. Pensavo sarebbe stata bella tosta ma non che dovessi andare a rincorrere, poi controllare, poi ripartire. Raramente mi piace stare dietro, voglio avere la situazione sotto controllo. Per la giornata di oggi ho preso ispirazione dal grande Andrea Lalli che finora era stato l’unico a completare la famosa tripletta e sono felice di esserci riuscita anche io. Contentissima di aver ottenuto un oro a squadre che è storico: questa Nazionale è andata veramente bene, ci sono ottimi giovani e sono così felice perché i risultati hanno sempre conseguenze positive su tutto il movimento”.