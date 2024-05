Subito la sfida più complicata. Italia contro Olanda, ci si gioca subito molto d’importante contro la squadra che, lo scorso anno, si è impadronita del titolo d’Europa. In palio c’è la prima vittoria al Preolimpico di Debrecen che porterà le ultime tre squadre a Parigi 2024 nel basket 3×3.

Nel 2023 quello olandese è stato un caso particolare: le orange, uscite di scena subito con quattro sconfitte nella rassegna iridata, si sono poi imposte da imbattute alla Europe Cup, che poi nel caso sono gli Europei. L’Italia avrà il suo bel da farsi per venire a capo di una formazione complicata, con un paio di stelle d’alta classe per la specialità. Obiettivo: ritornare verso i cinque cerchi.

Italia-Olanda del Preolimpico di basket 3×3 si giocherà oggi alle 19:45. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale YouTube FIBA3x3, quello ufficiale di tale branca della FIBA. OA Sport ne offrirà inoltre la Dirette Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE 2024 OGGI

Giovedì 16 maggio

Ore 19:45 Italia-Olanda

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA PREOLIMPICO BASKET 3×3 FEMMINILE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: YouTube FIBA3x3

Diretta Live testuale: OA Sport