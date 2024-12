Basket femminile, le migliori italiane della 9a giornata di A1. Matilde Villa e Laura Spreafico decisive, bene anche Del Pero e Dotto

Nel weekend appena trascorso la Serie A1 di basket femminile ha disputato la nona giornata della regular season 2024-2025, dove le giocatrici tricolore si sono messe in mostra dando anche il loro contributo per le vittorie delle squadre in cui militano: scopriamo insieme chi sono.

16 punti di Beatrice Del Pero nel successo interno all’overtime dell’Alama San Martno di Lupari sull’E-Work Faenza, con 9 punti di Caterina Piatti – 2 punti per Anna Turel tra le fila delle romagnole. 17 punti di una sempre efficace Matilde Villa per l’affermazione casalinga dell’Umana Reyer Venezia su Battipaglia, con Rosa Cupido che mette a referto 9 punti per le campane. Beatrice Attura trascina Tortona al blitz esterno contro la neo-promossa Alpo Villafranca con 20 punti al pari di Caterina Dotto (12 punti), con 12 punti di Martina Spinelli tra le venete.

Doppia cifra per Laura Spreafico nel successo della Geas Sesto San Giovanni contro la RMB Brixia, con 12 punti di Anastasia Conte e 10 di Valeria Trucco – 12 punti di Marzia Tagliamento tra le bresciane. La Famila Wuber Schio rispetta il fattore campo contro la Dinamo Sassari grazie ai 10 punti equamente divisi tra Olbis Andre’ e Martina Bestagno, con Jasmine Keys che accarezza la doppia doppia (8 punti e 9 rimbalzi) – 5 punti per Sara Toffolo tra le sarde.