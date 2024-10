Basket femminile: le convocate dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2025. Quattro nuovi nomi nel gruppo azzurro

Sono state diramate poco fa, tramite il sito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, le convocazioni riguardanti l’Italbasket femminile nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2025. Andrea Capobianco ha selezionato 16 giocatrici per gli impegni azzurri del mese di novembre:

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

2 Matilde Villa 2004 1.70 Playmaker Umana Venezia

4 Sara Scalia 2001 1.73 Guardia Campobasso

6 Francesca Pasa 2000 1.73 Playmaker Lyon (Fra)

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 Playmaker Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.86 Ala Galatasaray (Tur)

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala Campobasso

17 Arianna Arado 2004 1.86 Ala Derthona

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

22 Olbis Andrè Futo 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 Ala Sesto S.Giovanni

24 Ilaria Panzera 2002 1.80 Guardia Famila Schio

54 Sara Toffolo 2000 1.85 Ala Dinamo Sassari

Le riserve a casa rispondono ai nomi che seguono:

Anastasia Conte 2000 Playmaker Sesto S.Giovanni

Gina Conti 1999 Playmaker Sesto S.Giovanni

Caterina Gilli 2002 Ala S.Martino di Lupari

Francesca Leonardi 2002 Ala Derthona

Martina Kacerik 1996 Guardia Campobasso

Silvia Pastrello 2001 Ala Dinamo Sassari

Mariella Santucci 1997 Playmaker Umana Venezia

Stefania Trimboli 1996 Playmaker Campobasso

Eleonora Villa 2004 Guardia Washington State (USA)

La prima novità riguarda Sara Scalia, da quest’anno a Campobasso, con origine italiana per parte di padre: possiede il passaporto italiano a tutti gli effetti. Finora la classe 2001 parte di una famiglia tutta votata allo sport è stata inafferrabile: in quattro partite di A1 ha messo a segno 18,2 punti di media, il che la rende la sesta miglior realizzatrice della stagione in corso.

Il secondo blocco di novità riguarda tre esordienti: Sara Toffolo, classe 2000 attualmente a Sassari, Arianna Arado, 2004 già lanciata da San Martino di Lupari che ora è in forza al Derthona Basket, e Carlotta Zanardi, che ha già dimostrato di poter tenere il campo su più livelli nelle uscite con il Famila Schio. Per il resto il blocco è un po’ quello che Capobianco sta sviluppando in questa fase, per quanto di fase si possa parlare con il fatto che l’ultima partita azzurra si è giocata un anno fa.

Oltre alle otto riserve a casa, pronte a subentrare in caso di defezione per qualsiasi motivo di qualunque giocatrice, rimane da rimarcare il fatto che la scelta è stata di privilegiare la costruzione del gruppo in questo momento. Anche così si spiega il fatto che siano state lasciate fuori alcune delle azzurre più in vista dell’inizio di stagione, da Marzia Tagliamento (ultima chiamata azzurra tre anni fa) a Elisa Penna (ultima in azzurro nel 2022). Out anche Valeria Trucco, di recente alle prese con problemi a una caviglia.

L’Italia si radunerà dal 3 novembre a Genova, dove giocherà giovedì 7 novembre alle 18:15 contro la Cechia la terza partita delle qualificazioni agli Europei 2025. Tutte le squadre del raggruppamento sono già qualificate perché ospitano insieme la rassegna: oltre alla Grecia, dove le azzurre si recheranno per giocare domenica 10 alle 17:00, c’è anche la Germania.