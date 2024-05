Gloucester-Benetton Treviso oggi in tv, Challenge Cup rugby 2024: orario semifinale, programma, formazioni

Per la seconda semifinale della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, il Benetton scenderà in campo, in trasferta, al Kingsholm Stadium di Gloucester, in Inghilterra, contro i padroni di casa del Gloucester: oggi, sabato 4 maggio, il match si giocherà a partire dalle ore 16.00 italiane.

Il Benetton per il secondo anno consecutivo arriva al penultimo atto della seconda competizione europea per squadre di club dopo aver perso lo scorso anno contro il Tolone, e punta ad essere il primo club italiano a vincere la manifestazione, mentre il Gloucester punta al terzo titolo in Challenge Cup.

La vincitrice del match odierno giocherà la finalissima al Tottenham Hotspur Stadium venerdì 24 maggio alle ore 21.00 italiane contro la vincente del match tra gli Hollywoodbets Sharks sudafricani ed i transalpini dell’ASM Clermont Auvergne, impegnati nella prima semifinale.

Per le semifinali della Challenge Cup 2023-2024 di rugby la diretta tv del match Gloucester-Benetton non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento su EPCR TV (epcrugby.tv), infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO GLOUCESTER-BENETTON CHALLENGE CUP

Sabato 4 maggio – Kingsholm Stadium (Gloucester, Inghilterra)



Ore 16.00: Gloucester Rugby-Benetton Rugby – EPCR TV (epcrugby.tv)

PROGRAMMA GLOUCESTER-BENETTON CHALLENGE CUP : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su EPCR TV (epcrugby.tv).

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI GLOUCESTER-BENETTON CHALLENGE CUP

Gloucester Rugby: 15. Josh Hathaway, 14. Jonny May, 13. Chris Harris, 12. Seb Atkinson, 11. Ollie Thorley, 10. Adam Hastings, 9. Caolan Englefield, 1. Mayco Vivas, 2. Seb Blake, 3. Kirill Gotovtsev, 4. Freddie Clarke, 5. Freddie Thomas, 6. Ruan Ackermann, 7. Lewis Ludlow (c), 8. Zach Mercer. A disposizione: 16. Santiago Socino, 17. Jamal Ford-Robinson, 18. Ciaran Knight, 19. Albert Tuisue, 20. Jack Clement, 21. Stephen Varney, 22. Charlie Atkinson, 23. Alex Hearle.

Benetton Rugby: 15. Rhyno Smith, 14. Ignacio Mendy, 13. Tommaso Menoncello, 12. Nacho Brex, 11. Onisi Ratave, 10. Tomas Albornoz, 9. Alessandro Garbisi, 1. Thomas Gallo, 2. Giacomo Nicotera, 3. Simone Ferrari, 4. Scott Scrafton, 5. Eli Snyman, 6. Sebastian Negri da Ollegio, 7. Michele Lamaro (c), 8. Toa Halafihi. A disposizione: 16. Gianmarco Lucchesi, 17. Mirco Spagnolo, 18. Giosue Zilocchi, 19. Niccolo Cannone, 20. Edoardo Iachizzi, 21. Alessandro Izekor, 22. Andy Uren, 23. Leonardo Marin.