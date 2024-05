Rugby, Gloucester e Sharks si giocano la Challenge Cup

Si chiude questo weekend la stagione del rugby europeo e a Tottenham andranno in scena le finali delle due coppe continentali. E venerdì sera all’Hotspur Stadium scenderanno in campo gli inglesi di Gloucester e i sudafricani Sharks per giocarsi il titolo della Challenge Cup.

Si tratta di una sfida tra due formazioni che puntano tutto sulla Challenge Cup per dare un senso a una stagione molto difficile. Gloucester in Premiership ha perso 13 delle 18 partite giocate, chiudendo al penultimo posto, uno score simile agli Sharks, che hanno perso 13 delle 17 partite giocate nell’United Rugby Championship.

La notizia più importante in chiave finale sarà l’assenza di Lukhanyo Am nelle fila degli Sharks, con l’ala degli Springboks che è uscita infortunata nell’ultima partita giocata contro la Benetton Treviso. Sudafricani che, però, si presenteranno con la formazione migliore possibile, come si è visto proprio contro i veneti, dove sono tornati disponibili gli Springboks in rosa.

GLOUCESTER – SHARKS

Gloucester: 15. Santi Carreras 14. Jonny May 13. Chris Harris 12. Seb Atkinson 11. Ollie Thorley 10. Adam Hastings 9. Caolan Englefield 1. Jamal Ford-Robinson 2. Seb Blake 3. Fraser Balmain 4. Freddie Clarke 5. Arthur Clark 6. Ruan Ackermann 7. Lewis Ludlow 8. Zach Mercer

In panchina: 16. Santi Socino 17. Mayco Vivas 18. Kirill Gotovtsev 19. Albert Tuisue 20. Jack Clement 21. Stephen Varney 22. Max Llewelly 23. Josh Hathaway

Sharks: 15. Aphelele Fassi 14. Werner Kok 13. Ethan Hooker 12. Francois Venter 11. Makazole Mapimpi 10. Siya Masuku 9. Grant Williams 1. Ox Nche 2. Bongi Mbonambi 3. Vincent Koch 4. Eben Etzebeth 5. Gerbrandt Grobler 6. James Venter 7. Vincent Tshituka 8. Phepsi Buthelezi

In panchina: 16. Fez Mbatha 17. Ntuthuko Mchunu 18. Hanro Jacobs 19. Lappies Labuschagne 20. Dylan Richardson 21. Cameron Wright 22. Curwin Bosch 23. Eduan Keyter