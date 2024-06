Vodacom Bulls-Benetton Treviso oggi in tv, United Rugby Championship 2024: orario, programma, streaming

Per i quarti di finale della United Rugby Championship 2023-2024 di rugby, il Benetton scenderà in campo, in trasferta, al Loftus Versfeld di Pretoria, in Sudafrica, contro i padroni di casa del Vodacom Bulls: oggi, sabato 8 giugno, il match si giocherà a partire dalle ore 15.30 italiane.

Il Benetton ha chiuso al settimo posto la stagione regolare e per questo motivo giocherà in trasferta la gara secca dei quarti, in casa dei sudafricani Vodacom Bulls, secondi in regular season. La vincente affronterà in semifinale la vincente di Leinster-Ulster, ed il Benetton, eventualmente, giocherebbe ancora in trasferta.

Per i quarti di finale della United Rugby Championship 2023-2024 di rugby la diretta tv del match Bulls-Benetton sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO BULLS-BENETTON QUARTI URC

Sabato 8 giugno – Loftus Versfeld, Pretoria (Sudafrica)



Ore 15.30: Vodacom Bulls-Benetton Rugby – Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA BULLS-BENETTON QUARTI URC : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI BULLS-BENETTON QUARTI URC

Bulls: 15 Willie le Roux, 14 Sebastian de Klerk, 13 David Kriel, 12 Harold Vorster, 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Johan Goosen, 9 Embrose Papier, 8 Cameron Hanekom, 7 Elrigh Louw, 6 Nizaam Carr, 5 Ruan Nortje (C), 4 Ruan Vermaak, 3 Wilco Louw, 2 Johan Grobbelaar, 1 Gerhard Steenekamp. A disposizione: 16 Akker van der Merwe, 17 Simphiwe Matanzima, 18 Francois Klopper, 19 Reinhardt Ludwig, 20 Jannes Kirsten, 21 Keagan Johannes, 22 Chris Smith, 23 Sergeal Petersen.

Benetton: 15 Rhyno Smith, 14 Tommaso Menoncello, 13 Ignacio Brex, 12 Malakai Fekitoa, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz, 9 Andy Uren, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (C), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Edoardo Iachizzi, 3 Simone Ferrari, 2 Bautista Bernasconi, 1 Thomas Gallo. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosué Zilocchi, 19 Eli Snyman, 20 Niccolò Cannone, 21 Lorenzo Cannone, 22 Alessandro Garbisi, 23 Jacob Umaga.