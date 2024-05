LIVE Gloucester-Benetton Treviso, Challenge Cup rugby 2024 in DIRETTA: i veneti sognano l’impresa in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Gloucester-Benetton Treviso, match valevole per le semifinali della Challenge Cup 2023-2024 di rugby. I veneti sono a 80′ dalla storia: i ragazzi di Marco Bortolami si giocano l’accesso alla prima storica finale europea della storia del Leoni. Per qualificarsi all’ultimo atto del torneo il Benetton dovrà superarsi, visto che di fronte a sé ci sarà il Gloucester, formazione militante nella Premiership inglese.

Il Benetton Treviso sta disputando un’ottima stagione. I biancoverdi sono in piena lotta per qualificarsi ai playoff nella United Rugby Championship, traguardo importantissimo da raggiungere per dare frutto alla crescita riscontrata negli ultimi anni. I Leoni, in Challenge Cup, hanno intrapreso un percorso pressoché immacolato, perdendo la sola sfida d’apertura del girone B con gli Ospreys prima di vincere il proprio gruppo ed eliminare davanti al proprio pubblico i Lions agli ottavi e Connacht ai quarti di finale.

Dall’altra parte del campo ci sarà il Gloucester. La formazione inglese non ha più obiettivi in campionato, visto che a meno di ribaltoni i biancorossi termineranno la stagione in nona posizione, confermando la partecipazione alla Challenge Cup. Nella competizione fuori dai confini nazionali, il Gloucester ha dato il meglio di sé: gli inglesi non hanno perso nemmeno un incontro da inizio stagione nel torneo e partiranno favoriti anche quest’oggi, con il pubblico di casa pronto a dare una mano ai propri beniamini nella rincorsa alla finale.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Gloucester-Benetton Treviso, match valevole per per le semifinali della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, il cui via è programmato per le 16.00. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!