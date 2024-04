Rugby, Rovigo supera Mogliano senza bonus nei play-off della Serie A élite

Nella prima giornata del Girone 2 dei play-off della Serie A élite 2024-2025 di rugby, Rovigo vince il derby veneto contro Mogliano per 29-12, dopo essere andato al riposo in svantaggio sul punteggio di 3-12, e si porta in testa alla classifica del raggruppamento con 4 punti, avendo marcato soltanto due mete.

Inoltre i campioni d’Italia avranno diritto a giocare in casa, tra due settimane, anche il match della terza giornata del raggruppamento, nel quale ospiteranno il Petrarca, che domenica prossima, invece, esordirà nella post season ospitando a sua volta Mogliano.

Dopo essere finiti sotto per 3-12 nella prima frazione, Rovigo nella ripresa riceve beneficio dall’ingresso in campo di Chillon come mediano di mischia e dall’indisciplina degli ospiti, quasi perfetti per circa un’ora. Le mete di Cadorini e Vaccari ed i piazzati di Dogliani ribaltano la partita, coadiuvati dai gialli ricevuti da Baldino, Avaca e Ferrarin.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROGRAMMA

Playoff – Girone 1 – I giornata – 27.04.24

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 33-10 (5-0)

Classifica: Rugby Viadana 1970 5, HBS Colorno e Valorugby Emilia* 0.

* = una partita in meno.

Playoff – Girone 2 – I giornata – 28.04.24

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 29-12 (4-0)

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 4, Mogliano Veneto e Petrarca Rugby* 0.

* = una partita in meno.

Calendario Play-Off

Play-off – II giornata

Girone 1 – 04.05.24 – ore 14.15

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Girone 2 – 05.05.24 – ore 17.30

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Play-off – III giornata

Girone 1 – 11.05.24 – ore 17.00

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Girone 2 – 12.05.24 – ore 17.00

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby