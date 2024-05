Rugby: gli Sharks battono Gloucester e conquistano la Challenge Cup

È andata in scena all’Hotspurs Stadium di Tottenham la finalissima della Challenge Cup, la seconda manifestazione europea per club. E sul campo inglese sono scese il Gloucester e i sudafricani Sharks, due formazioni che hanno vissuto una stagione difficilissima nei rispettivi campionati e che puntavano alla coppa continentale per trovare un sorriso. Ecco come è andata.

Sono subito sotto pressione gli Sharks, che commettono molti falli nei primi minuti e al 6’ arriva il cartellino giallo per Aphelele Fassi. Insiste Gloucester, va vicino alla meta con Harris che però non schiaccia e, così, al 14’ è un’infrazione degli inglesi che manda Siya Masuku sulla piazzola per lo 0-3. Continua a spingere il Gloucester e sudafricani sempre più fallosi, che così permettono agli inglesi di risalire il campo.

E al 22’ un fallo manda Caolan Englefield sulla piazzola da quasi 60 metri di distanza e il giocatore trova i pali per il pareggio. Ma è immediata la risposta degli Sharks, con la palla che da Koch arriva perfettamente nelle mani del numero 8 Phepsi Buthelezi, il quale rompe un placcaggio e arriva fino in fondo. Prima meta del match e punteggio che va sul 3-10. Spingono gli Sharks e alla mezz’ora conquistano una punizione sui 22 metri e Masuku mette altri tre punti per il 3-13. Dopo un avvio tutto inglese, ora sono i sudafricani a fare la partita e al 36’ altra punizione e altri tre punti per Masuku per il 3-16 con cui si va al riposo.

Non cambia la musica a inizio ripresa e al 49’ Masuku mette un altro piazzato per il 3-19. E al 52’ ancora un fallo, ancora Masuku e Sharks che scappano via sul 3-22. E al 54’ arriva la meta che virtualmente mette la parola fine al match. È Aphelele Fassi a segnare e Sharks che vanno sul 3-29. Prova a reagire il Gloucester, che trova la meta con Albert Tuisue per l’10-29, ma è tardi per gli inglesi. E, soprattutto, è solo una fiammata, perché all’ora di gioco arriva la meta di Makazole Mapimpi per il 10-36. Negli ultimi minuti segnano per Gloucester Santiago Socino e Freddie Clarke, ma non basta e si chiude sul 22-36.