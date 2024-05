Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv: orari 11 maggio, programma, streaming, italiani in gara

L’Italia della lotta è ancora alla ricerca del primo pass per Parigi 2024: dopo essere rimasta a secco nelle prime due giornate del torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia, nella terza tocca alle azzurre della femminile impegnate nei ripescaggi ed agli azzurri dello stile libero al via nelle eliminatorie provare a centrare l’obiettivo dei Giochi.

Saranno in palio oggi 18 carte olimpiche, 12 per i vincitori delle semifinali dello stile libero e 6 per le vincitrici degli spareggi per il terzo posto della femminile: saranno 7 nel complesso gli azzurri alla ricerca del pass non nominale per i Giochi.

L’Italia, infatti, sarà rappresentata in due categorie di peso della femminile con Emanuela Liuzzi ed Aurora Russo, ed in cinque dello stile libero con Simone Vincenzo Piroddu, Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis ed Abraham de Jesus Conyedo Ruano.

Di seguito il programma completo della terza giornata del torneo mondiale di qualificazione olimpica con l’indicazione degli orari italiani delle competizioni. Le gare non saranno fruibili in diretta tv, ma saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su UWW+. Diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PREOLIMPICO MONDIALE LOTTA 2024 OGGI

Sabato 11 maggio

09.00-15.00 Ripescaggi lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg (Emanuela Liuzzi, Aurora Russo)

09.00-15.00 Qualificazioni stile libero 57-65-74-86-97-125 kg (Simone Vincenzo Piroddu, Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis, Abraham de Jesus Conyedo Ruano)

15.45-16.45 Finali 3° posto lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

17.00-19.30 Semifinali pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

19.30-20.30 Spareggi 3° posto pass olimpico lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

PROGRAMMA PREOLIMPICO MONDIALE LOTTA 2024 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.

Diretta Live testuale: su OA Sport.