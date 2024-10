Lotta, Mondiali 2024: Benjamin Konrad Honis quinto nei -92 kg dello stile libero

Sono andati in archivio i Mondiali senior di lotta, disputati a Tirana, in Albania, che nell’anno di Parigi 2024 sono stati riservati alle categorie di peso non olimpiche: nell’ultima giornata di gare, dedicata alle finali dello stile libero, l’Italia deve accontentarsi del quinto posto di Benjamin Konrad Honis nei -92 kg.

L’azzurro nella sfida per la medaglia di bronzo cede allo slovacco Batyrbek Tsakulov, che si impone ai punti per 8-6 e conquista il terzo gradino del podio. Il titolo va all’atleta individuale neutrale Abdulrashid Sadulaev, che vince ai punti per 6-0 sul georgiano Miriani Maisuradze, mentre l’altro bronzo lo conquista lo statunitense David Morris Taylor.

Nei -61 kg dominio del nipponico Masanosuke Ono, che vince per superiorità tecnica (10-0) contro il turco Ahmet Duman, mentre salgono sul gradino più basso del podio il mongolo Tsogbadrakh Tseveensuren e lo statunitense Vitali Arujau.

Nei -70 kg il titolo va al kazako Nurkozha Kaipanov, che regola il nipponico Yoshinosuke Aoyagi ai punti per 5-3, mentre le medaglie di bronzo vengono vinte dall’atleta individuale neutrale Inalbek Sheriev e dal tagiko Abdulmazhid Kudiev.

Nei -79 kg l’oro lo conquista il georgiano Avtandil Kentchadze, che si impone ai punti per 13-4 sull’atleta individuale neutrale Magomed Magomaev, mentre salgono sul gradino più basso del podio l’iraniano Mohammad Ashghar Nokhodilarimi e lo slovacco Akhsarbek Gulaev.