Lotta, Emanuela Liuzzi ed Aurora Russo approdano ai ripescaggi nel Preolimpico di Istanbul

Si chiude senza pass olimpici per l’Italia anche la seconda giornata del torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia, dedicata alla lotta femminile: domani, però, nei ripescaggi per il terzo posto, saranno in gara per l’ultimo biglietto per Parigi 2024 le azzurre Emanuela Liuzzi ed Aurora Russo.

Nei -50 kg Emanuela Liuzzi supera nel turno di qualificazione la cingalese Nipuni Wasana Darmadasa Hewa Pedige per superiorità tecnica dopo 5’10” sullo score di 13-2, poi negli ottavi di finale regola la numero 3 del tabellone, l’ecuadoriana Jacqueline Del Rocio Mollocana Eleno, battuta ai punti per 4-2. La corsa dell’azzurra si ferma ai quarti, al cospetto della tedesca Anastasia Blayvas, vittoriosa ai punti per 5-1: la teutonica, però, centra la qualificazione ai Giochi e per l’azzurra scatta il ripescaggio.

Nei -57 kg Aurora Russo nel turno di qualificazione elimina per schienamento la marocchina Zineb Hassoune dopo 3’54”, quando lo score era già di 6-0, poi negli ottavi cede alla brasiliana Giullia Oliveira, testa di serie numero 3, che a sua volta si impone per schienamento dopo 2’00”, sul punteggio di 4-0. La sudamericana, anche in questo caso, ottiene il pass olimpico, e così scatta il ripescaggio per l’azzurra.

Nei -76 kg Enrica Rinaldi supera nel turno di qualificazione la polacca Patrycja Sperka ai punti per 6-0, poi agli ottavi di finale elimina l’ellenica Agoro Papavasileiou, imponendosi per superiorità tecnica per 10-0 dopo 4’31”, ma nei quarti cede alla mongola Davaanasan Enkh Amar, vittoriosa ai punti per 4-0. L’asiatica esce in semifinale e Rinaldi viene definitivamente eliminata.

Nei -62 kg Elena Esposito vince nel turno di qualificazione contro la filippina Arian Geralin Carpio ai punti per 7-4, ma agli ottavi cede alla venezuelana Astrid Paola Montero Chirinos, la quale vince per superiorità tecnica dopo 3’24” sul 12-1. La sudamericana, però, esce in semifinale e così svanisce il ripescaggio per l’italiana.

Nei -68 kg Dalma Caneva esce nel turno di qualificazione al cospetto della romena Alexandra Nicoleta Anghel, la quale vince ai punti per 5-1. La romena poi viene sconfitta nelle semifinali e per l’italiana non si concretizza la possibilità di venire ripescata.

Nei -53 kg dura 2’19” il Preolimpico di Fabiana Rinella, che viene sconfitta per schienamento dalla macedone Veronika Rjabovolova nel turno di qualificazione, quando si era sullo score di 5-0. La balcanica poi esce agli ottavi e per l’azzurra svanisce l’ipotesi del ripescaggio.