Lotta, svanisce l’ipotesi del ripescaggio per Aurora Russo alle Olimpiadi

Svanisce l’ipotesi del ripescaggio ed è così definitivamente eliminata Aurora Russo nella categoria di peso dei -57 kg della lotta femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’atleta che aveva battuto l’azzurra agli ottavi, l’ecuadoriana Luisa Elizabeth Valverde Melendres, è uscita ai quarti di finale.

Aurora Russo doveva sperare che l’ecuadoriana giungesse in finale per essere ripescata e tornare in gara per il bronzo, ma la sudamericana è stata battuta nei quarti di finale dalla testa di serie numero 1, la nipponica Tsugumi Sakurai.

La giapponese ha schienato l’avversaria dopo 4’08”, ma la vittoria sarebbe giunta comunque, perché con l’ultima tecnica andata a segno la nipponica si era portata sul punteggio di 11-0, e sarebbe intervenuto comunque lo stop dell’incontro per superiorità tecnica.