Lotta, subito eliminata Aurora Russo alle Olimpiadi

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Aurora Russo, all’esordio assoluto ai Giochi, nel tabellone della categoria di peso dei -57 kg della lotta femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra viene eliminata dalla numero 8 del tabellone, l’ecuadoriana Luisa Elizabeth Valverde Melendres.

Nella prima frazione la sudamericana trova subito il modo di entrare nella difesa dell’azzurra, mettendo a segno una tecnica da 4 in avvio. La numero 8 del seeding attacca nuovamente l’italiana e mette a segno altri 2 punti, portandosi sul 6-0.

Proseguendo nella propria azione offensiva, però, Valverde Melendres riesce addirittura a schienare Aurora Russo, chiudendo i conti dopo 2’34” ed assicurandosi la qualificazione ai quarti di finale, dove sarà opposta alla testa di serie numero 1, la nipponica Tsugumi Sakurai.

Aurora Russo dovrà sperare che l’ecuadoriana giunga in finale per essere ripescata: a quel punto l’azzurra sarà costretta ad affrontare a sua volta, nel turno di ripescaggio, la giapponese Tsugumi Sakurai, per qualificarsi alla finale per il bronzo.