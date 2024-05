Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 18 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Si disputeranno oggi, sabato 18 maggio, le prime finali degli Europei 2024 di tiro a volo, in corso a Lonato del Garda, in Italia: in terra bresciana la seconda giornata sarà riservata alle ultime serie di qualificazione ed alle finali del trap. Va ricordato che per la categoria senior si assegneranno le ultime carte olimpiche dirette, una per ogni gara individuale, e si chiuderà il ranking olimpico, con l’assegnazione degli ultimi pass.

Per quanto riguarda le prime finali della rassegna continentale, la diretta tv sarà prevista per le gare senior su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming è in programma per le gare senior su Rai Play. Di seguito il programma odierno degli Europei 2024 di tiro a volo con tutti gli italiani in gara.

Sabato 18 maggio

08.30-12.30 Qualificazioni trap donne junior (50 piattelli) – Valentina Dolci, Giorgia Lenticchia, Elena Navelli, Marika Patera

08.30-15.00 Qualificazioni trap uomini junior (50 piattelli) – Matteo D’Ambrosi, Elia Di Famiano, Luca Gerri, Riccardo Mirabile

09.00-13.00 Qualificazioni trap donne (50 piattelli) – Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, solo per il ranking Gaia Ragazzini e Martina Grioni

09.30-15.45 Qualificazioni trap uomini (50 piattelli) – Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, solo per il ranking Giammarco Barletta e Lorenzo Ferrari

13.30 Finale trap donne junior

15.00 Finale trap donne senior

16.15 Finale trap uomini senior

17.30 Finale trap uomini junior

Diretta tv: per le finali senior su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per le finali senior su Rai Play.