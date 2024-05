Tiro a volo, Massimo Fabbrizi in testa dopo 75 piattelli nel trap maschile agli Europei di Lonato!

C’è un azzurro nel terzetto di testa al termine della prima giornata degli Europei 2024 di tiro a volo, scattati oggi a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: dopo 75 piattelli delle qualificazioni del trap maschile senior guida Massimo Fabbrizi, mentre sono attardati tutti gli altri italiani.

Il terzetto di testa, a quota 74/75, è composto dall’azzurro Massimo Fabbrizi, dallo spagnolo Alberto Fernandez e dal croato Giovanni Cernogoraz, con i tre che vantano un piattello di margine sul quartetto al quarto posto, formato dal britannico Nathan Hales, dallo sloveno Bostjan Macek, dal finlandese Juho Johannes Maekelae e dal turco Oguzhan Tuzun, a quota 73/75.

Più attardati, e praticamente tagliati fuori dalla lotta per l’ingresso in finale, gli altri italiani: nel plotone di 20 tiratori al 18° posto a quota 70/75 si trovano Giammarco Barletta (in gara solo per il ranking) e Mauro De Filippis, mentre Giovanni Pellielo è nel gruppo al 38° posto con 69/75, infine Lorenzo Ferrari, anch’egli in gara solo per il ranking, si attesta a quota 67/75 nel gruppetto al 64° posto.

Nella classifica a squadre l’Italia è quinta con 213/225, con lo stesso score della Slovenia, quarta, mentre la graduatoria è guidata dalla Finlandia con 216/225, davanti alla Croazia ed alla Gran Bretagna, rispettivamente seconda e terza con 215/225.

Nella gara della categoria junior doppietta azzurra dopo 75 piattelli, con Luca Gerri primo a quota 74 e Riccardo Mirabile secondo con 72. Ottava posizione per Matteo D’Ambrosi a quota 70, mentre Elia Di Famiano si attesta in 30ma posizione con 64/75.

Ovviamente l’Italia è ampiamente in testa nella classifica a squadre (non viene conteggiato lo score di Di Famiano) con 216/225: sono ben otto i piattelli di margine sulla Repubblica Ceca, seconda a quota 208, infine al terzo posto la Germania si ferma a 205/225.