Tiro a volo, Daniele Resca dopo il 2° posto in Coppa del Mondo: “Punteggi alti grazie alla qualità dell’impianto”

Un podio conquistato con il cuore. Non può che essere felice Daniele Resca, tiratore che ha conquistato un davvero significativo secondo posto nel trap in occasione della Coppa del Mondo di tiro a volo, in scena in questi giorni sul bellissimo Poligono di Lonato del Garda.

Una gara di alto profilo quella condotto dall’azzurro, abile a cominciare bene le fasi di qualificazione centrando subito un top 3 per poi mantenere salda la concentrazione questa mattina fino all’ultimo atto, dove ha dovuto cedere il passo solo al britannico Matthew John Coward-Holley, artefice di una Finale da 47/50 contro i 45/50 di Daniele.

Una volta terminata la gara, il nativo di Pieve di Cento ha commentato la sua prova: “E’ stata una gara impegnativa e davvero dura – ha detto Resca ai microfoni della FITAV – L’alta qualità dell’impianto e i lanci regolari hanno determinato punteggi alti. Una volta centrata la finale mi sono detto ‘devi salire sul podio e festeggiare in casa’. Ci sono riuscito e questo mi riempie di gioia. Ringrazio il Direttore Tecnico Marco Conti con cui abbiamo imposta un ottimo lavoro, la Federazione e l’Arma dei Carabinieri per il supporto quotidiano, i miei sponsor Perazzi e Baschieri&Pellagri ed i miei compagni di squadra per l’ottimo clima che abbiamo respirato in questa trasferta”.

A fargli eco è Marco Conti, Direttore Tecnico della squadra del trap: “Mi complimento con Daniele (Resca, ndr) per questa medaglia d’argento. Ha sparato molto bene, sia in qualificazione sia in finale. Peccato per Silvana (Stanco, ndr) che con un pizzico di concentrazione in più avrebbe potuto chiudere questa gara con un altro risultato – ha commentato il Direttore Tecnico Marco Conti – Ora ci concediamo solo qualche giorno di stop per recuperare le energie e poi ci concentreremo totalmente sui Giochi”.