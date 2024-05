Tiro a volo, Polonia e Germania vincono le gare in trio dello skeet senior agli Europei di Lonato

Si sono conclusi anche per la categoria senior gli Europei 2024 di tiro a volo: la rassegna continentale, andata in scena a Lonato del Garda (Brescia), si è chiusa con le gare in trio, alle quali non ha preso parte l’Italia, che sono state vinte dalla Polonia tra gli uomini e dalla Germania tra le donne.

Nel settore femminile la sfida per il titolo va alla Germania, che piega la Repubblica Ceca per 6-4 (8-8, 7-7, 10-9, 10-11, 8-6) con il Golden Hit che scatta nella quinta serie non appena le tedesche sorpassano le ceche. Nel match per il bronzo Cipro regola la Gran Bretagna per 6-2 (11-8, 9-10, 10-8, 9-4), ed anche in questo caso il Golden Hit scatta nella quarta serie non appena le britanniche non possono più agganciare le cipriote.

Nel comparto maschile, invece, la finale per l’oro premia la Polonia, che batte la Repubblica Ceca per 7-3 (12-10, 9-11, 12-11, 10-10, 12-0), con il Golden Hit che nella quinta serie non fa tirare i cechi, dato che i polacchi avrebbero comunque vinto in caso di 12-12. Nella sfida per il terzo posto netto successo di Cipro, che liquida la Georgia per 6-0 (11-8, 12-10, 10-5), col Golden Hit che chiude la sfida prima della conclusione della terza serie.