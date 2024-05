Tiro a volo, Diana Bacosi illumina gli Europei dell’Italia. Buone risposte anche dal trap

L’oro di Diana Bacosi impreziosisce e salva il bilancio dell’Italia nelle specialità olimpiche degli Europei senior 2024 di tiro a volo, andati in scena a Lonato del Garda: si trattava dell’ultima competizione valida per il ranking olimpico e che assegnava pass diretti per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La strada verso i Giochi è ormai tracciata, ed anche nel trap sono arrivate, seppur soltanto in parte, delle buone risposte: il quarto posto di Jessica Rossi tra le donne ed il quinto di Massimo Fabbrizi tra gli uomini lasciano ben sperare, ma in entrambe le gare gli altri azzurri sono finiti lontano dalle posizioni pregiate.

Nello skeet, invece, detto dell’oro di Diana Bacosi, va ricordato il quinto posto di Simona Scocchetti, mentre a destare qualche preoccupazione è il settore maschile, dato che il secondo pass olimpico, seppur aritmetico già da qualche tempo, è comunque arrivato soltanto grazie al ranking.

Neppure nello skeet misto sono arrivate coppie azzurre nelle due finali, con Bartolomei/Rossetti quinti e vicini all’obiettivo, ma occorrerà capire quali saranno le scelte dei DT azzurri in vista dei Giochi, con l’Italia che potrà schierare due coppie nello skeet misto.