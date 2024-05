Calendario Europei canoa slalom 2024 oggi: orari 18 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

La canoa slalom vedrà proseguire gli Europei senior 2024 in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: oggi, sabato 18 maggio, a partire dalle ore 10.00, sono in programma qualificazioni e finali del kayak individuale e, a seguire, le finali del kayak a squadre.

Nelle qualificazioni delle gare individuali tra le donne sarà al via Stefanie Horn, mentre tra gli uomini saranno in gara Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Gabriele Grimandi, con i tre che rappresenteranno l’Italia anche nella finale a squadre.

La sintesi in differita in tv degli Europei 2024 di canoa slalom sarà prevista su Rai Sport HD dalle 17.15, mentre la diretta streaming sarà assicurata per le qualificazioni su YouTube Canoe Europe e per le finali su Eurovision Sports Live, con sintesi in differita alle 17.15 su Rai Play.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2024

Sabato 18 maggio

10.00 Qualificazioni kayak femminile (Stefanie Horn) – YouTube Canoe Europe

10.45 Qualificazioni kayak maschile (Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Gabriele Grimandi) – YouTube Canoe Europe

14.06 Finali kayak femminile – Eurovision Sports Live

14.44 Finali kayak maschile – Eurovision Sports Live

16.05 Finali a squadre kayak femminile – Eurovision Sports Live

16.34 Finali a squadre kayak maschile (Italia – Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Gabriele Grimandi) – Eurovision Sports Live

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista, sintesi in differita 17.15 Rai Sport HD.

Diretta streaming: qualificazioni su YouTube Canoe Europe, finali su Eurovision Sports Live, sintesi in differita 17.15 Rai Play.

Diretta Live testuale: per le gare individuali su OA Sport.