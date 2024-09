Canoa slalom, Agata Spagnol esce ai quarti nel kayak cross nella Finale di Coppa del Mondo a La Seu

Si chiude a La Seu d’Urgell, in Spagna, la Finale della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom: la quarta ed ultima giornata viene dedicata interamente al kayak cross. In casa Italia la migliore è Agata Spagnol, che esce ai quarti ed è 15ma, mentre tra gli uomini Michele Pistoni termina 32°.

Nella finale femminile doppietta britannica, con Mallory Franklin prima e Kimberley Woods seconda, mentre completa il podio la transalpina Angele Hug, terza. L’unica azzurra in gara, Agata Spagnol, termina quarta nel primo quarto di finale e si classifica al 15° posto assoluto. Nella graduatoria generale si ripete la doppietta britannica, ma a posizioni invertite: vince Kimberley Woods con 219 punti davanti a Mallory Franklin, seconda a quota 201.

Nella finale maschile si impone il britannico Joseph Clarke, che va a precedere il padrone di casa iberico David Llorente, alla piazza d’onore, ed il brasiliano Pedro Goncalves, che sale sul gradino più basso del podio. In casa Italia il migliore è Michele Giuseppe Pistoni, che giunge quarto nella prima batteria ed è 32° assoluto. Non supera il time trial Xabier Ferrazzi, 55°, mentre decide di non partire Giovanni De Gennaro. La gara odierna si rivela decisiva per la classifica generale: il britannico Joseph Clarke si impone con 216 punti e beffa il brasiliano Pedro Goncalves, che viene battuto per una sola lunghezza, chiudendo a quota 215.