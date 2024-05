Canoa slalom, Stefanie Horn quarta nel kayak cross agli Europei. Fuori in semifinale Giovanni De Gennaro, quinto

Seconda giornata di gare agli Europei senior 2024 di canoa slalom, in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: prevista la fase finale della nuova specialità olimpica del kayak cross, con tre azzurri al via. Nella gara femminile giunge in finale ma poi si ferma ai piedi del podio Stefanie Horn, mentre tra gli uomini vengono eliminati in semifinale Giovanni De Gennaro, quinto, ed ai quarti Zeno Ivaldi.

Tra le donne, dopo l’oro nel kayak sprint cross, concede oggi il bis l’elvetica Alena Marx, la quale precede la transalpina Camille Prigent, ieri di bronzo ed oggi alla piazza d’onore. Medaglia di bronzo per la britannica Nikita Setchell, che lascia giù dal podio Stefanie Horn, quarta.

Nella gara maschile, invece, il podio è completamente diverso da quello di ieri: titolo al britannico Joseph Clarke, il quale supera l’elvetico Jan Rohrer, secondo, e l’iberico David Llorente, terzo. Esce in semifinale Giovanni De Gennaro, quinto assoluto, mentre viene eliminato ai quarti di finale Zeno Ivaldi.