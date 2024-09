Canoa slalom, Giovanni De Gennaro sale sul podio a La Seu e chiude secondo nella classifica di Coppa del Mondo!

Prosegue a La Seu d’Urgell, in Spagna, la Finale della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom: nella seconda giornata di gare spazio alle semifinali ed alle finali del kayak, ed alle batterie della canadese. Sale sul gradino più basso del podio Giovanni De Gennaro, terzo nel K1, il quale si piazza secondo nella classifica generale, mentre nel C1 approdano al penultimo atto tutti gli azzurri al via.

Nel kayak maschile il successo va allo sloveno Jiri Prskavec, primo in 87.47 (percorso netto), che precede il brasiliano Mathieu Desnos, secondo in 88.80 (percorso netto), a 1.33, e Giovanni De Gennaro, terzo in 88.85 (percorso netto). Si piazza nono Xabier Ferrazzi in 95.42 (2 penalità), mentre esce in semifinale Michele Giuseppe Pistoni, 27° in 95.98 (4 penalità).

Giovanni De Gennaro, grazie al piazzamento odierno, termina al secondo posto nella classifica di Coppa del Mondo con 241 punti, a 19 lunghezze dal transalpino Anatole Delassus, sesto oggi, che vince la graduatoria generale con 260. L’azzurro in stagione ha disputato una gara in meno, avendo saltato la tappa di Cracovia.

Nel kayak femminile la vittoria va alla spagnola Maialen Chourraut, prima in 100.30 (2 penalità), davanti alla slovena Eva Tercelj, seconda in 102.67, a 2.37 (2 penalità), la quale beffa per 0.02 la statunitense Evy Leibfarth, terza in 102.69, a 2.39 (percorso netto).

Resta ai piedi del podio la tedesca Ricarda Funk, quarta in 102.92, a 2.62 (percorso netto), piazzamento comunque sufficiente a vincere la Coppa del Mondo con 252 punti. Eliminata in semifinale l’unica azzurra ad aver superato le batterie, Lucia Gabriella Pistoni, 20ma in 109.12 (2 penalità).

Nella canadese maschile approdano in semifinale nella prima run (20 qualificati) tutti gli azzurri in gara: Paolo Ceccon si classifica quinto in 93.48 (percorso netto), Martino Barzon chiude ottavo in 94.28 (2 penalità), infine Marino Spagnol termina proprio 20° in 97.78 (percorso netto).

Nella canadese femminile, invece, le due azzurre al via non passano il taglio nella prima discesa (20 qualificate), ma entrambe ce la fanno nella seconda (10 pass in palio): Marta Bertoncelli si piazza seconda in 106.90 (percorso netto), mentre Elena Borghi giunge quinta in 108.93 (percorso netto).