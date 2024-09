Canoa slalom, Giovanni De Gennaro chiude al meglio una stagione da sogno

Campione olimpico, campione europeo, campione italiano e secondo classificato in Coppa del Mondo, con una vittoria di tappa ed un terzo posto nella Finale: in una stagione in cui i Mondiali non si sono disputati, Giovanni De Gennaro ha vinto quasi tutto quello che si poteva nel K1 della canoa slalom.

Per mettere la ciliegina su una torta già riuscita in maniera magistrale sarebbe servita una vittoria anche nell’atto conclusivo del circuito maggiore, ma De Gennaro è comunque salito sul podio anche a La Seu, dopo aver vinto a Praga ed essere entrato in finale sia ad Augusta che ad Ivrea.

L’azzurro, inoltre, sia ad Augusta che ad Ivrea è stato privato del successo di tappa da un salto di porta che, soprattutto nel primo caso, è stato comminato dopo una lunga revisione delle immagini, che ha riscritto dopo parecchi minuti l’iniziale ordine d’arrivo.

L’azzurro ha anche saltato la tappa di Cracovia, e questa scelta si è rivelata decisiva ai fini della mancata vittoria in Coppa del Mondo: la decisione era stata presa per preparare al meglio le Olimpiadi, poi vinte. L’azzurro ad inizio stagione aveva trionfato anche agli Europei e, dopo i Giochi, ha centrato anche il titolo italiano.

Una stagione da incorniciare per Giovanni De Gennaro, che ha sfiorato anche quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria nella generale di Coppa del Mondo, sfuggita per un soffio nonostante una gara in meno rispetto agli avversari: il 2024 è stato un anno strepitoso per l’azzurro del kayak.