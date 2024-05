Bellucci-Tiafoe, Roland Garros 2024: programma, orario, tv, streaming

Dopo aver superato i tre turni del tabellone cadetto, domani, lunedì 27 maggio, giocherà il primo turno nel main draw il qualificato azzurro Mattia Bellucci, che al Roland Garros 2024 di tennis sfiderà la testa di serie numero 25, lo statunitense Frances Tiafoe.

Non ci sono precedenti tra i due. Il match sarà il terzo dalle ore 11.00, e si giocherà sul Campo 6: ad aprire il programma sarà la sfida tra il nipponico Yoshihito Nishioka ed il canadese Felix Auger-Aliassime, seguita dal derby statunitense tra Danielle Collins e Caroline Dolehide.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Lunedì 27 maggio

Campo 6

Dalle ore 11.00

Yoshihito Nishioka (Giappone) – Felix Auger-Aliassime (Canada, 21)

A seguire

Danielle Collins (Stati Uniti, 11) – Caroline Dolehide (Stati Uniti)

A seguire

Mattia Bellucci (Italia, Q) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 25) – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport